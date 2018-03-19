Количество иностранных студентов в Новосибирской области выросло в два раза за пять лет

НОВОСИБИРСК , 19 марта. / ТАСС /. Интерес иностранных студентов к обучению в высших учебных заведениях Новосибирской области за последние пять лет вырос в два раза, благодаря чему число учащихся из других стран увеличилось до 8 тыс. человек. Об этом рассказал в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства региона Сергей Санников

"Студенческая дипломатия — это отличный канал продвижения экспортного потенциала нашей области, речь прежде всего идет об экспорте образовательных услуг. За прошедшие пять лет мы практически удвоили количество иностранных студентов, обучающихся в Новосибирской области. Цифры сами говорят за себя: у нас больше 8 тыс. иностранных студентов сейчас обучается в регионе", — подчеркнул Санников.

По словам областных властей, регион заинтересован в расширении сотрудничества с иностранными вузами. Рекламой местных учебных заведений может послужить студенческий обмен, в том числе в рамках форума «Россия-страна возможностей». Делегаты этого форума 4 дня находились в Новосибирске и успели побывать в нескольких вузах города. Сами иностранные студенты рассказали о том, что они готовы перенимать опыт Новосибирска. В частности, Макеси Ренни Питерс из Тринидада и Тобаго больше всего оказался поражен технопарком новосибирского Академгородка, который считается одним из самых крупных научно-технологических парков России

"Больше всего меня поразил ваш технопарк, это научное будущее страны, и меня удивило, насколько большое внимание у вас уделяется обучению и помощи молодежи, которая хочет работать в науке и высоких технологиях. Было бы интересно там поработать", — заявил студент.