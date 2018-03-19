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Лицей 1533 пригласил к участию в весеннем конкурсе «Безопасная школа»
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Лицей 1533 пригласил к участию в весеннем конкурсе «Безопасная школа» 

Вестник района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Конкурс «Безопасная школа: родителям — детям» от городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы проводится с 1 марта 2018 года по 28 апреля 2018 года.
Отборочный этап завершается 15 апреля. Целями конкурса названы пропаганда безопасного поведения детей и подростков в школе; профилактика детского школьного травматизма.
К участию в конкурсе приглашаются: родители (или их законные представители) обучающихся; педагогические сотрудники; обучающиеся всех уровней образования. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку по форме (приложение №1) на электронный адрес nebudzavisim@mail.ru Работы участников конкурса направляются одним письмом на электронный адрес nebudzavisim@mail.ru с пометкой в теме письма: Конкурс «Безопасная школа: родители — детям».
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