Лицей 1533 пригласил к участию в весеннем конкурсе «Безопасная школа»

Конкурс «Безопасная школа: родителям — детям» от городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы проводится с 1 марта 2018 года по 28 апреля 2018 года.

Отборочный этап завершается 15 апреля. Целями конкурса названы пропаганда безопасного поведения детей и подростков в школе; профилактика детского школьного травматизма.

К участию в конкурсе приглашаются: родители (или их законные представители) обучающихся; педагогические сотрудники; обучающиеся всех уровней образования. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку по форме (приложение №1) на электронный адрес nebudzavisim@mail.ru Работы участников конкурса направляются одним письмом на электронный адрес nebudzavisim@mail.ru с пометкой в теме письма: Конкурс «Безопасная школа: родители — детям».