Учителя литературы выступили с открытым письмом против новых образовательных стандартов

Сегодня, 19 марта, в Сети появилось открытое письмо с требованием не допустить принятия нового образовательного стандарта по литературе. Документ предлагает детям за пять лет успевать изучить 235 произведений. Авторами открытого обращения стали учителя, обучающие литературе в школе, а также методисты и вузовские преподаватели. В письме было сказано, что 19 марта чиновники Минобрануки запланировали заседание Совета по стандартам, на котором мог быть утвержден проект новой редакции образовательного стандарта.

Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам,

говорится в начале письма.

А затем его авторы подробно поясняют, почему новый стандарт не может быть принят. Во-первых, считают педагоги, документ нарушает права детей, которые до 6 класса учились по прежним правилам и со многими произведениями, вошедшими в стандарт для их возраста, просто не познакомились. А знание этих книг учителям придется требовать от детей в будущем. Во-вторых, учителя удивлены огромным списком произведений, которые должны изучить дети.

Прочитать и обсудить на уроках все включённые в программу (часть нового стандарта) тексты вдумчиво и качественно невозможно. Программа перегружена произведениями (235 произведений за 5 лет обучения), зачастую объёмными и имеющими сложную художественную природу. Это исключает возможность полноценного их освоения, создаёт риск формального, поверхностного разговора о них на уроке,

сказано в письме.

На взгляд учителей, многие произведения, которые можно было бы не изучать, в новом стандарте названы обязательными. А еще документ запрещает переставлять произведения между классами, менять программу в зависимости от того, как она усваивается классом.

Сейчас в России есть несколько линеек учебников литературы, по которым учатся дети. В них одни и те же произведения из обязательного списка могут изучаться в разных классах, в новом же проекте этому разнообразию подходов положен конец,

отмечено в письме.

Учителя уверены, что отсутствие возможности учесть возрастные и психоэмоциональные особенности и возможности школьников может подавить у детей мотивацию к чтению, противоречит современным требованиям выявления и развития детской одаренности, инклюзивного образования школьников. Не устроила педагогов и логика распределения текстов по годам изучения. По их мнению, произведения не связаны мыслью между собой. Да и популярной среди детей литературы в новых списках нет.

Предложенный в проекте документа список произведений является серьёзным шагом назад в построении программы по литературе, не учитывает интересов ученика и учителя, отстал от современной науки о литературе; он не берёт в расчёт изменившихся практик чтения, не отвечает вызовам времени. Крайне непродуманной и методически несовершенной является и предлагаемая в стандарте система навыков: она не способствует формированию читательских компетенций, творческого и проектного мышления,

делают вывод авторы письма.

Они уверены, что стандарт составлен без учета мнения профессионального сообщества и все-таки требуют это сообщество выслушать.

Таким образом, проект стандарта составлен непрофессионально, не опирается на мнения учительского сообщества, содержит множество внутренних противоречий и подрывает авторитет российского образования. Принятие документа в ближайшей перспективе может стать преградой для совершенствования методики преподавания литературы, значительно ухудшить ситуацию с качеством преподавания предмета в стране и интересом учащихся к чтению,

сказано в письме.

Отметим, что после публикации открытого обращения в Сети, Минобрнауки отменило заседание Совета по стандартам, на котором планировалось принять документ. Об этом сообщил преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Волков.

Вы не поверите, но заседание отменили. Сбивать масло имеет смысл,

написал он.

Сергей Волков , кстати, отозвался о новом стандарте очень критично на своей странице в Facebook.

По литературе там как бы это сказать — в общем, кранты. В стандарт опять внесли длиннющие списки книг, тем, понятий в невозможном объеме — 235 произведений с 5 по 9 класс. Причем их впервые с советского времени жестко привязали к годам обучения. Это — немыслимо. По факту в стране возникает одна-единственная программа, все нынешние будут свернуты.

Судя по всему, мнение профессионального сообщества было все же услышано. Остается ждать новостей о том, будет ли изменен образовательный стандарт в лучшую сторону или нет. Фото: shutterstpck.com