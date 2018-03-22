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Омичи смогут бесплатно проверить свои знания по математике
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Омичи смогут бесплатно проверить свои знания по математике 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрции.
24 марта в читальном зале библиотеки Омского государственного педагогического университета пройдёт всероссийская образовательная акция «Контрольная по математике». Мероприятие начнётся в 15.00 в главном корпусе университете.
Омичи смогут проверить свои знания по математике. На выполнение заданий отводится 60 минут. Также все желающие смогут выполнить задания онлайн.ю  «Это общедоступное мероприятие позволяет всем — от любителей математики до умудренных опытом и от школьников до профессоров — проверить свои знания в интеллектуальном соревновании, — пояснил заведующий кафедрой математики и методики обучения математике ОмГПУ Виктор Далингер.
Напомним, в 2017 году контрольную по математике написали 265 омичей.
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