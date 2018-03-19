Новые грани НГТУ имени Алексеева

Фото из архива редакцииНовые грани НГТУ имени Алексеева

Делегация Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева побывала с официальным визитом в Индии . Впечатлениями о поездке делится ректор НГТУ Сергей ДМИТРИЕВ

Дошли до Индии

— Опорный вуз Нижегородской области открывает новое интересное направление международного сотрудничества, — делится новостями Сергей Михайлович. — В октябре прошлого года представители металлургической компании «Электротерм (Индия) лимитед» побывали в Нижнем Новгороде и посетили наш университет. Индийская компания является крупнейшим в мире производителем плавильных индукционных печей, которые она поставляет в 52 страны. Кстати, в России у «Электротерм (Индия) лимитед» есть своё представительство, находится оно в Нижнем Новгороде. В ходе визита делегации во главе с генеральным директором компании Шайлешем Бандари рассматривались варианты возможного сотрудничества в сфере подготовки кадров. Наибольший интерес гостей вызвали работы учёных Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева в области ядерных исследований, электроэнергетики и авиастроения. Мы подписали соглашение о сотрудничестве.

И вот — ответный визит. Наша делегация побывала в Ахмадабаде — крупнейшем городе штата Гуджарат, в котором расположена штаб-квартира «Электротерм (Индия) лимитед». Вторым пунктом программы стала поездка в Индустриальный университет (Indus University), деятельность которого поддерживает компания. Во время встречи с руководством университета обсуждались перспективы сотрудничества двух вузов. Была достигнута договорённость о подготовке в стенах опорного вуза Нижегородского региона 25 магистров для развивающейся атомной энергетики Индии. Изучать ядерные технологии будущие атомщики будут по учебникам под редакцией ректора НГТУ. Планируется их переиздание на английском языке в ведущих издательствах страны. Индийской стороной был также проявлен интерес к подготовке в Нижегородском техническом университете специалистов в области самолёто— и вертолётостроения. Это направление также развивается в Индустриальном университете.

Добрый атом

— В наступившем году в жизни НГТУ произошло ещё одно знаковое событие, продолжает Сергей Дмитриев. — У нас состоялось рабочее совещание по тематике «Бережливый университет» с участием директора по развитию производственных систем госкорпорации «Росатом» (ПСР) Сергея Обозова

Оно было посвящено новому стратегическому проекту — «Бережливый университет», который университет планирует реализовать в рамках программы опорного вуза региона, опираясь на опыт внедрения принципов бережливого производства, накопленный госкорпорацией «Росатом».

Как известно, руководство области заключило соглашение с «Росатомом», предусматривающее превращение области в первый в стране бережливый регион. Если есть бережливые поликлиники, бережливые предприятия, на подходе — бережливые школы, то должен быть и бережливый вуз, в стенах которого станут готовить кадры для бережливого региона. Таким вузом и станет наш технический университет. Почему выбор пал ни нас? В основу производственной системы «Росатома» положена производственная система Toyota. Она долгие годы успешно внедряется на Горьковском автозаводе. А обучают бережливому производству автомобилестроителей на нашей базовой кафедре, работающей на ГАЗе. Сама же ПСР, обязательная для всех предприятий атомной промышленности, преподаётся нашими же преподавателями. В каждой организации госкорпорации есть базовая кафедра НГТУ.

Так что кому как не нам как образовательному учреждению заниматься обучением бережливому производству. С другой стороны, сама концепция «бережливого университета» предполагает внедрение таких принципов в сам образовательный процесс. Для оптимизации учебного процесса предусматривается реализация двух программ: «Оптимизация процесса организации, проведения, сопровождения и аттестации самостоятельных и лабораторных работ» и «Сокращение времени процесса контроля посещаемости занятий студентами».

Коллективам НГТУ им. Р. Е. Алексеева, госкорпорации «Росатом» и другим участникам проекта предстоит серьёзная работа по созданию первого в России «бережливого университета». Это подтвердит лидерство опорного вуза Нижегородского региона в подготовке специалистов для предприятий, занятых высокотехнологичным производством.