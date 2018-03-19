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В преддверии памяти Иоанна Лествичника в школе при храме Архангела Михаила выпекали печенье
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В преддверии памяти Иоанна Лествичника в школе при храме Архангела Михаила выпекали печенье 

На Западе Москвы 4 часа назад
Фото: На Западе Москвы
По уже сложившейся традиции воспитанники и их родители делали их в виде крестиков и лесенок.
Данная православная традиция, пришедшая из народа, в современном мире почти забыта. А, исходя из цели Воскресной школы, в которую входит не только религиозное и духовно-нравственное просвещение, но и возрождение традиций национальной культуры в духе Православия, и решается задача по восстановлению ушедших в забытье традиций.
18 марта Церковь чествует икону Божией Матери «Воспитание», перед которой воспитанники школы и их родители еженедельно возносят свои молитвы на молебне перед занятиями.
По окончании Литургии для детей, перед образом Матери Божией «Воспитание» было совершено молебное пение, в котором приняли участие группа сестер милосердия им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) и верующие района.
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