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Лучшим учителем татарского языка названа педагог из Башкирии
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Лучшим учителем татарского языка названа педагог из Башкирии 

АиФ-Уфа 4 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Звание лучшего учителя татарского языка и литературы получила учитель уфимской школы №104 имени Шаймуратова Венера Садыкова. Она поделила первое место с Ильмирой Абсалямовой из казанской школы № 39.
Победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы-2018» определяли в Казани 17 марта во время прохождения регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018».
Венера Садыкова окончила пединститут в 1995 году, работает в 104-ой школе 20 лет.
Её ученики являются победителями и призерами городских олимпиад Всероссийской олимпиады школьников, дистанционных олимпиад «Интеллектум», «Йомшак керпе», «Татар теле. Инфо» по татарскому языку и литературе.
Учитель дает возможность своим ученикам заниматься самообразованием по татарскому языку и литературе через персональный сайт, где есть интерактивные тесты, которые составила она сама.
Награждена многочисленными грамотами различных уровней.
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