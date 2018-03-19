В гимназии имени Н. М. Карамзина стартовала акция «Добрая школа» 

С 19 по 30 марта в школе проводится благотворительная акция по сбору макулатуры «Добрая школа». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Много лет подряд ученики гимназии с энтузиазмом собирают макулатуру. Ребята активно принимают участие в мероприятии, поскольку очень хотят сберечь от вырубки леса Подмосковья. В этом году благотворительная акция по сбору макулатуры «Добрая школа» проходит в гимназии в корпусах: «Петербургском», «Преображенском» и «Московском» корпусах. Пункт приема макулатуры — на 1-м этаже у поста охраны. Время приема с 08.00 до 08.30 утра. Ученики гимназии уже давно привыкли, что старые газеты, книги и журналы ранним утром. Старые книги, журналы, газеты, картон должны быть чистыми, перед сдачей их нужно аккуратно перевязать бечевкой. Фото: mobshred.ru.