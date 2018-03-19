Директор озерской школы-интерната закатил банкет на деньги воспитанников

В суде установлено, что в октябре 2016 года мужчина решил устроить праздничный банкет, посвященный юбилею школы. Для этого он на два дня отменил учебные занятия и потребовал от компании, с которой был заключен договор на организацию питания в интернате, подделать справки о получении учениками обедов за указанные два дня.

Предназначенные для детей деньги (почти 20 тысяч рублей) были потрачены на изготовление блюд для банкета.

Руководителя школы оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, недавно рязанских врачей уволили за застолье во время рабочего дня.

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