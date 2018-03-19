Ветераны педагогического труда приняли участие в фестивале

16 марта 2018 года состоялся окружной Фестиваль художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных учреждений.

«В этом году», — сообщается на сайте школы № 1507 — «фестиваль проходит под девизом „Этот день мы приближали, как могли!“ и посвящён 75-летию Сталинградской и Курской битвам. Концерт прошёл на высочайшем организационном и творческом уровне, за что отдельно хочется поблагодарить Степанову Екатерину Исааковну (ведущую концерта и руководителя хора ветеранов педагогического труда ЮЗАО „Не стареют душой ветераны“), Белянину Валентину Сергеевну — (председателя совета ветеранов педагогического труда ЮЗАО г. Москвы ) и Байкову Людмилу Николаевну (председателя Совета ветеранов педагогического труда школы № 1507 и школ района Тёплый Стан).

Школу № 1507 на окружном Фестивале представляли: семья Приходько, Плотникова Дарья, Жмур Анастасия, а также ветеран педагогического труда Склезнёва Л. А. (в составе хора ветеранов педагогического труда ЮЗАО).

Желаем успешного выступления на Городском Фестивале Департамента образования города Москвы!