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Ветераны педагогического труда приняли участие в фестивале
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Ветераны педагогического труда приняли участие в фестивале 

Наш Теплый стан 5 часов назад
Фото: Управа района Теплый Стан
16 марта 2018 года состоялся окружной Фестиваль художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных учреждений.
«В этом году», — сообщается на сайте школы № 1507 — «фестиваль проходит под девизом „Этот день мы приближали, как могли!“ и посвящён 75-летию Сталинградской и Курской битвам. Концерт прошёл на высочайшем организационном и творческом уровне, за что отдельно хочется поблагодарить Степанову Екатерину Исааковну (ведущую концерта и руководителя хора ветеранов педагогического труда ЮЗАО „Не стареют душой ветераны“), Белянину Валентину Сергеевну — (председателя совета ветеранов педагогического труда ЮЗАО г. Москвы) и Байкову Людмилу Николаевну (председателя Совета ветеранов педагогического труда школы № 1507 и школ района Тёплый Стан).
Школу № 1507 на окружном Фестивале представляли: семья Приходько, Плотникова Дарья, Жмур Анастасия, а также ветеран педагогического труда Склезнёва Л. А. (в составе хора ветеранов педагогического труда ЮЗАО).
Желаем успешного выступления на Городском Фестивале Департамента образования города Москвы!
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