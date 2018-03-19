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Ямальские дети летом отдохнут в сопровождении обученных наставников
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Ямальские дети летом отдохнут в сопровождении обученных наставников 

ИА Север-Пресс 5 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проходит окружная локальная школа «Наставник Ямала». Первые занятия по отбору участников состоятся уже сегодня, 19 марта, в селе Яр-Сале Ямальского района.
По информации окружного молодежного центра, программа школы носит мотивирующий и образовательный характер. Она включает лекции, мастер-классы, тренинги, групповые и индивидуальные консультации. Обучение проводят в группе от 10 человек. До 5 мая полезные знания о наставничестве получат участники во всех городах и районах округа.
По завершению школы пройдет зачет в форме практического занятия «Театр педагогических ситуаций». Кандидатам в наставники, успешно завершившим обучение, выдадут сертификаты о прохождении школы.
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