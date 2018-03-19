Ещё
Команда Томского университета победила в соревнованиях по компьютерной безопасности в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда Томского университета победила в соревнованиях по компьютерной безопасности в США 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Томск
ТОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Команда Томского государственного университета (ТГУ) по компьютерной безопасности SiBears стала абсолютным победителем международного соревнования iCTF 2018, который проводит Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.
"В составе команды — студенты, сотрудники и выпускники Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ. В этом году турнир был открыт для всех интересующихся сферой компьютерной безопасности. Соперниками нашей команды стали не только студенты разных вузов мира, но и профессиональные, опытные команды из США, Германии и других стран, которые находятся в топе, и бороться за первое место пришлось именно с ними", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, участие в соревнованиях — инициатива самих студентов, где каждый член команды старается развиваться профессионально в интересной ему области информационных технологий и компьютерной безопасности. Многие занимаются исследованиями, пишут статьи и выступают на практических и научных конференциях.
По информации ТГУ, в апреле опытную часть команды SiBears ждет очное международное соревнование RuCTF.
В рамках соревнований в течение 8 часов каждой команде приходится проделать работу, которая под силу только квалифицированным специалистам: настроить сетевую инфраструктуру; исследовать сервисы, которые могут быть написаны на самых разных языках программирования, и использовать совершенно разные технологии; найти в них уязвимости; исправить их в своих сервисах и быстро атаковать, чтобы получить флаги других команд, которые еще не нашли уязвимости у себя.
ТАСС: последние новости
Минобрнауки: ЕГЭ нужно не отменять, а дополнить механизмом учета знаний особых детей Более 300 студентов примут участие в этапе чемпионата РФ среди спортклубов в Екатеринбурге Минобрнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»625
Еще одна страна вышлет российских дипломатов492
ЕС поддержал наказание России113
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина298
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение