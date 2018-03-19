В Омской области определят лучшего пожарного

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2018 году в Омской области будет проходить на определение лучшего пожарного, лучшее подразделение противопожарной службы, лучшее знание мер пожарной безопасности среди учащихся. Организатором конкурса является ГУ МЧС России по региону.

Так, у работников постов пожарной охраны проверят теоретические знания и практический опыт. Помимо этого, знания мер пожарной безопасности проверят и учеников омских школ. Ребята смогут поучаствовать в конкурсе в формате в формате «урока безопасности». Для трёх возрастных групп представят разные задания.

Добавим, что победители конкурса получат памятные награды.