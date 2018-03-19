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В Омской области определят лучшего пожарного
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В Омской области определят лучшего пожарного 

АиФ-Омск 6 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2018 году в Омской области будет проходить на определение лучшего пожарного, лучшее подразделение противопожарной службы, лучшее знание мер пожарной безопасности среди учащихся. Организатором конкурса является ГУ МЧС России по региону.
Так, у работников постов пожарной охраны проверят теоретические знания и практический опыт. Помимо этого, знания мер пожарной безопасности проверят и учеников омских школ. Ребята смогут поучаствовать в конкурсе в формате в формате «урока безопасности». Для трёх возрастных групп представят разные задания.
Добавим, что победители конкурса получат памятные награды.
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