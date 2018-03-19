В школе №2026 продолжается набор в кадетский класс на 2018-2019 учебные годы

Подать заявление можно до 9 апреля.

Кроме заявления от родителей необходима медицинская справка, которая подтверждает основную группу здоровья. Претенденты также будут сдавать экзамены по математике и русскому языку.

Желающие учиться в кадетских классах есть всегда. Так, например, в прошлом году на одно место претендовало два человека.

Кадетские классы начали появляться в обычных школах в 2014 году. Их открыли в 72 учебных заведениях.

Школа № 2026 также приняла решение участвовать в этом проекте. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Елена Долина. Она отметила, что это очень важно для патриотического воспитания ребят и разностороннего образования.

В кадетских классах могут учиться как мальчики, так и девочки. Затем воспитанники смогут продолжать обучение в военных вузах, на государственной гражданской службе.