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В школе №2026 продолжается набор в кадетский класс на 2018-2019 учебные годы
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В школе №2026 продолжается набор в кадетский класс на 2018-2019 учебные годы 

Управа района Косино-Ухтомский 7 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Подать заявление можно до 9 апреля.
Кроме заявления от родителей необходима медицинская справка, которая подтверждает основную группу здоровья. Претенденты также будут сдавать экзамены по математике и русскому языку.
Желающие учиться в кадетских классах есть всегда. Так, например, в прошлом году на одно место претендовало два человека.
Кадетские классы начали появляться в обычных школах в 2014 году. Их открыли в 72 учебных заведениях.
Школа № 2026 также приняла решение участвовать в этом проекте. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Елена Долина. Она отметила, что это очень важно для патриотического воспитания ребят и разностороннего образования.
В кадетских классах могут учиться как мальчики, так и девочки. Затем воспитанники смогут продолжать обучение в военных вузах, на государственной гражданской службе.
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