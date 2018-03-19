Москва хочет привлечь студентов в Дальневосточный федеральный университет

Вантовая конструкция моста, соединяющего Владивосток с островом Русский, отражает цвета государственного флага России : красный, синий, белый. Это инженерное сооружение более трех километров длиной было построено к саммиту АТЭС , который состоялся в сентябре 2012 года. Мост, как и остров, носит название Русский и считается одним из символов модернизации Владивостока и ориентации России на Восток.

В этом городе с европейской душой есть и другие символы смены имиджа. Например, мост через бухту Золотой Рог, построенный по проекту британского архитектора Норманна Фостера (Norman Foster), и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

ДВФУ появился в результате слияния нескольких вузов и располагается на острове Русский в зданиях, построенных к саммиту АТЭС. Кампус находится на набережной бухты Аякс и занимает территорию в 800 тысяч квадратных метров, которая ранее принадлежала Министерству обороны . Военное присутствие сохраняется на большей части острова, береговая линия которого, изрезанная бухтами, использовалась как убежище для подводных лодок.

Университет включает в себя девять факультетов: инженерную школу, школу биомедицины, Восточный институт — школу региональных и международных исследований. Планируется также открыть школу цифровой экономики. Здесь проходят обучение 23 тысячи студентов, из которых 10 тысяч живут в кампусе. Из них около 3 тысяч — иностранцы, большинство — китайцы (1 200 человек). Предполагается увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в университете до 25% от общего числа учащихся и построить дополнительный кампус. Профессорско-преподавательский состав зарабатывает раза в два больше своих коллег из других вузов Владивостока. В последнее время штат Университета сократился в результате реструктуризации, которая проводилась с целью распределить сэкономленные деньги между преподавателями и, в основном, ударила по административному персоналу.

В Университете факультеты называются школами, студенческие общежития — отелями, а ректор — президентом. Специалист в области физико-математических наук из Москвы Никита Юрьевич Анисимов занимает этот пост с 2016 года. Его предшественнику Сергею Владимировичу Иванцу были предъявлены обвинения в переводе денежных средств за неоказанные услуги, и, проведя несколько месяцев под домашним арестом, он был выпущен на свободу под залог.

«Наша главная задача сегодня — объединить усилия для продвижения российского образования как знака качества», — говорит проректор Виктория Панова, которая два года назад переехала во Владивосток из Москвы, где преподавала на кафедре международных отношений. Панова решила переехать в другой город и изменить свою жизнь «за три недели» и не жалеет об этом, по ее словам. Раньше она никогда не бывала во Владивостоке.

«Мы позиционируем себя как крупный центр высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во главу угла в университете ставятся инновации», — говорит Панова и приводит в качестве примера защиту идеи стартапа вместо кандидатской диссертации.

Японии, Кореи и «Восточный институт — один из лучших факультетов нашего университета. Здесь изучают язык и культуру Китая Вьетнама , — рассказывает проректор. — Еще одна важная миссия — продвижение русского языка и культуры в Азии». Университет сотрудничает с крупными российскими государственными предприятиями, реклама которых представлена на территории вуза, например, с Роснефтью , для которой подготавливаются кадры, или со Сбербанком . Университет также пользуется поддержкой иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, например, «Бритиш Петролеум».

Перед руководством университета студентов представляет Объединенный студенческий совет (ОСС), в который входят представители советов факультетов и других организаций и групп, защищающих интересы учащихся. ОСС отвечает за спортивную и культурную жизнь университета, досуг и экономику, но старается избегать критики российского правительства . Студенты, заинтересованные в стипендиях, которые распределяет губернатор области, могут повысить свои шансы на их получение, участвуя в деятельности ОСС в качестве волонтеров.

«Мы хотим создать мультикультурную среду, так как это университет нового поколения, который не только дает фундаментальное образование, но и воспитывает толерантность и подготавливает будущих профессионалов, которые должны стать гражданами мира», — продолжает Панова.

Какими бы ни были стремления преподавателей университета, рука Кремля дотягивается и до него. По словам двух источников из университета, по крайней мере, два раза администрация ДВФУ оказывала давление на студентов, заставляя их участвовать в митингах в честь присоединения Крыма к России. Здесь преследуют и за поддержку Алексея Навального . Сторонник оппозиционного политика, которого не допустили к участию в президентских выборах, 18-летний студент Владимир, рассказывает, что накануне акции протеста, организованной Навальным в январе, сотрудники службы безопасности университета провели обыск в его комнате в общежитии без его согласия. «У меня конфисковали десяток листовок, а потом вызвали полицию и передали меня им вместе с персональным компьютером, — рассказывает он. — В участке меня пытались заставить подписать заявление [о нелегальной пропаганде], но я отказался, и через несколько часов меня отпустили».

Этот инцидент не повлиял на дальнейшую учебу Владимира в университете, но все же имел неприятные последствия. «Представитель центра [борьбы с экстремизмом] позвонил моим родителям и напугал их, заявив, что моя карьера под угрозой», — говорит студент. Еще одна живущая в кампусе сторонница Навального Татьяна, которой скоро исполняется 18 лет, рассказывает, что ей сделал замечание сотрудник службы безопасности, обнаруживший фотографию Навального не мониторе ее компьютера. Незадолго до президентских выборов студентка провела одиночную акцию протеста перед входом в кампус, призывая воздержаться от голосования. Но администрация ДВФУ при поддержке студенческого совета настоятельно рекомендует участвовать в выборах и организовала три избирательных участка на своей территории.