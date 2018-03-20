Воронежских школьников проверят на знания не обязательных предметов 

Первые испытания для 11-классников стартуют уже сегодня, 20 марта.
Их ожидает всероссийская проверочная работа по иностранным языкам. В этом году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начнёт оценку знаний школьников именно с выпускников. Проверять усвоенный за годы учёбы материал будут по шести предметам. По тем, которые ребята не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ. Перечень дисциплин определяет школа. Выпускные проверочные работы, или ВПР, предстоят выпускникам в течение месяца: 21 марта они сдадут историю,3 апреля — географию,5 апреля — химию,10 апреля — физику,12 апреля — биологию. Следом в ВПР окунутся выпускники начальной школы. Им предстоит выполнить две части работы по русскому языку, затем — математику и окружающий мир. 5-классники продемонстрируют свои знания по русскому языку, математике, истории и биологии. 6-классникам также расслабляться будет некогда: на протяжении месяца — с 18 апреля по 15 мая — они должны написать работы по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию, истории.