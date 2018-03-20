Ещё
Воронежских школьников проверят на знания не обязательных предметов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежских школьников проверят на знания не обязательных предметов 

Вести Воронеж 32 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Первые испытания для 11-классников стартуют уже сегодня, 20 марта.
Их ожидает всероссийская проверочная работа по иностранным языкам. В этом году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начнёт оценку знаний школьников именно с выпускников. Проверять усвоенный за годы учёбы материал будут по шести предметам. По тем, которые ребята не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ. Перечень дисциплин определяет школа. Выпускные проверочные работы, или ВПР, предстоят выпускникам в течение месяца: 21 марта они сдадут историю,3 апреля — географию,5 апреля — химию,10 апреля — физику,12 апреля — биологию. Следом в ВПР окунутся выпускники начальной школы. Им предстоит выполнить две части работы по русскому языку, затем — математику и окружающий мир. 5-классники продемонстрируют свои знания по русскому языку, математике, истории и биологии. 6-классникам также расслабляться будет некогда: на протяжении месяца — с 18 апреля по 15 мая — они должны написать работы по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию, истории.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже детская художественная школа открыла большую юбилейную выставку Какие перспективы и выгоды у выпускников технических специальностей в Воронежской области В Воронеже подписано соглашение о создании медицинского предуниверсария
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей33
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России256
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной371
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос33
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение