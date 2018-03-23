Рособрнадзор: ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел без сбоев и нарушений

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в досрочный период прошел в штатном режиме без сбоев и нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Сергея Кравцова. «Досрочный период ЕГЭ проходит в штатном режиме. Экзамен по русскому языку состоялся в полном соответствии с утвержденным порядком», — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки РФ — руководителя Рособрнадзора

Экзамен 23 марта писали свыше 20 тыс. человек, из них более 600 — выпускники текущего года. ЕГЭ прошел в 83 субъектах РФ в 181 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ использовалась технология печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, велось онлайн-видеонаблюдение. С результатами экзамена можно будет ознакомиться не позднее 4 апреля 2018 г.

Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 11 апреля. Экзамены сдают более 41 тыс. человек, в основном это выпускники прошлых лет. Следующие экзамены досрочного периода — историю и химию — участники будут писать 26 марта.