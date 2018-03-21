Число сдающих ЕГЭ по информатике выросло в 1,5 раза за пять лет

Об этом сообщает RT.

По данным Рособрнадзора, общий объем тех, кто сдает госэкзамен по информатике, вырос с 7 до 12 процентов.

В ведомстве отметили, что также растет число школьников, сдающих ЕГЭ по английскому языку. Пять лет назад этот предмет выбирали всего 9% (74 671 человек) от общего числа сдающих, а в 2018 году их доля выросла до 13% (95 362 человека).

В последние годы из всех предметов по выбору лидирует обществознание. В 2018 году его выбрали 54% выпускников (401 003 человека). На втором месте рейтинга оказалась физика (184 997 школьников). Далее идут биология, история и химия. Меньше всего школьники выбирают литературу и географию.