Более 20 тыс. человек будут сдавать 23 марта досрочный ЕГЭ по русскому языку

Более 20 тыс. человек будут сдавать 23 марта ЕГЭ досрочного периода по русскому языку, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

«Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, 23 марта 2018 г. в досрочный период пройдет экзамен по русскому языку. Заявление на участие в экзамене подали более 20 тыс. человек, из них свыше 600 — выпускники текущего года. Экзамен проходит в 83 субъектах Российской Федерации в 181 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ задействованы технологии печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, ведется онлайн-видеонаблюдение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, — 36 баллов.

Отмечается также, что результаты экзамена по русскому языку участники смогут получить не позднее 4 апреля 2018 г.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 г. проходит с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.