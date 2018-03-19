Команда дошкольного отделения школы № 2031 приняла участие в фитнес-фестивале 

В рамках проекта «Спортивные субботы» состоялся IV городской Фитнес-фестиваль «Солнечный зайчик». В нем участвовали дошкольники из общеобразовательного учреждения № 2031. Команда состояла из семи девочек. Участницы выступили в номинации «Ритмическая гимнастика с предметом». За свой номер они получили грамоты и приятные сувениры.
Руководитель команды Елена Смирнова рассказала, что воспитанники садика принимают участие в Фитнес-фестивале каждый год, но в разных номинациях. Мероприятие проходит уже четвертый год. В следующем году проведут юбилейный фестиваль, и дошколята обязательно будут к нему готовиться.
Отметим, что Елена Смирнова работает инструктором по физической культуре в дошкольном подразделении школы № 2031.
Напомним, что мероприятие провели в Институте педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ.