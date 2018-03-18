Студентка рассказала, как ей удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Студентка Московского государственного областного университета Анастасия Реука в свое время набрала 100 баллов, сдавая единый госэкзамен по литературе. Специально для подписчиков официального сообщества, посвященного ЕГЭ, в социальной сети «ВКонтакте» девушка рассказала о том, как же у нее это получилось, дав несколько ценных советов.

При подготовке к экзамену по литературе я, как и полагается, старалась как можно больше читать. Но не просто читать, лишь бы побольше успеть, а именно с интересом, с вдумчивостью.

«Я старалась вникать в каждое произведение, разбирала его по деталям и старалась понять, какие поставлены основные проблемы, прочувствовать характер главного героя, ощутить атмосферу происходящего в тексте», — поделилась одним из секретов успеха на ЕГЭ Анастасия Реука.

«Для подготовки к экзамену с самого начала делала упор на тестовую часть. Старалась довести выполнение до автоматизма, отрабатывала технику быстрого решения заданий, чтобы больше времени осталось на письменную часть, над которой стоило подумать намного тщательней».

Первая часть, как правило, делается быстро, главное — запомнить основные теоретические понятия. Остальное — дело вашей техники,

— уверена студентка Московского государственного областного университета.

Напомним, некоторое время назад студентка Московского физико-технического института Амалия Цындрина рассказала, как в свое время набрала 100 баллов на ЕГЭ по физике. А чуть ранее студентка Дальневосточного федерального университета Арина Хивренко поведала, как ей удалось набрать 100 баллов, сдавая единый государственный экзамен по русскому языку.

Фото: Shutterstock.com, vk.com/ege Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!