Ещё
На раскаленное дымящее масло на кухне школе № 5 Вологды сработал датчик пожарной сигнализации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На раскаленное дымящее масло на кухне школе № 5 Вологды сработал датчик пожарной сигнализации 

Вологда.рф 10 часов назад
Фото: Вологда.рф
Пожарная сигнализации сработала в образовательном учреждении, расположенном на Пирогова, 26, в 10.00. Там размещены два избирательных участка № 275 и № 276, на которых в это время шел процесс голосования. Напомним, сегодня в Вологде, как и по всей стране, выбирают президента РФ. Причину ЧП долго искать не пришлось — ее оперативно устранили сотрудники школы.
Причиной задымления, на который сработал датчик пожарной сигнализации, стал перегрев сковороды с растительным маслом на пищеблоке школы. В это время там находились сотрудники образовательного учреждения, которые отключили сигнализацию и предупредили о ложной тревоге находящихся на избирательных участках сотрудников полиции и МЧС.
«Датчики пожарной сигнализации очень чувствительные, поэтому и сработали. Однако никакой нештатной ситуации не было, к тому же в столовой постоянно находились люди, которые вовремя отреагировали и приняли меры. Пожарных вызывать не пришлось, никакой угрозы членам избирательных комиссий и избирателям не было», — рассказал заместитель директора по учебной части школы № 5 Андрей Трифан.
За пожарную безопасность в школе отвечают два сотрудника — заместитель директора по административно-хозяйственной части и один из учителей. Сегодня оба специалиста находятся на рабочих местах.
Вологда.рф: последние новости
Впервые голосующим студентам выдают оригинальные корочки для студбилетов Итоги работы ОНФ на Вологодчине вологжане могут оценить на фотовыставке Джаз и эстрадная музыка слились на конкурсе в Вологде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве159
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина272
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован37
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение