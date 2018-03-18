На раскаленное дымящее масло на кухне школе № 5 Вологды сработал датчик пожарной сигнализации

Пожарная сигнализации сработала в образовательном учреждении, расположенном на Пирогова, 26, в 10.00. Там размещены два избирательных участка № 275 и № 276, на которых в это время шел процесс голосования. Напомним, сегодня в Вологде , как и по всей стране, выбирают президента РФ. Причину ЧП долго искать не пришлось — ее оперативно устранили сотрудники школы.

Причиной задымления, на который сработал датчик пожарной сигнализации, стал перегрев сковороды с растительным маслом на пищеблоке школы. В это время там находились сотрудники образовательного учреждения, которые отключили сигнализацию и предупредили о ложной тревоге находящихся на избирательных участках сотрудников полиции и МЧС

«Датчики пожарной сигнализации очень чувствительные, поэтому и сработали. Однако никакой нештатной ситуации не было, к тому же в столовой постоянно находились люди, которые вовремя отреагировали и приняли меры. Пожарных вызывать не пришлось, никакой угрозы членам избирательных комиссий и избирателям не было», — рассказал заместитель директора по учебной части школы № 5 Андрей Трифан.

За пожарную безопасность в школе отвечают два сотрудника — заместитель директора по административно-хозяйственной части и один из учителей. Сегодня оба специалиста находятся на рабочих местах.