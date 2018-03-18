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В Пермском крае школьники вступили в ряды движения «Юнармия»
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В Пермском крае школьники вступили в ряды движения «Юнармия» 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония посвящения прошла в Ильинском районе. Руководил ею председатель Союза десантников Пермского края Андрей Поздеев.
В Пермском крае учащиеся Филатовской школы вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Торжественная церемония посвящения прошла в Ильинском районе. Руководил ею председатель Союза десантников Пермского края Андрей Поздеев.
Примечательно, что в Филатовской школе всего обучается 86 человек, а в ряды юнармии принято 15 школьников.
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