В Пермском крае школьники вступили в ряды движения «Юнармия»

Андрей Поздеев. Торжественная церемония посвящения прошла в Ильинском районе. Руководил ею председатель Союза десантников Пермского края

В Пермском крае учащиеся Филатовской школы вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественная церемония посвящения прошла в Ильинском районе. Руководил ею председатель Союза десантников Пермского края Андрей Поздеев.

Примечательно, что в Филатовской школе всего обучается 86 человек, а в ряды юнармии принято 15 школьников.