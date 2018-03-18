На консерваторию в Тольятти выделят деньги из областного бюджета 

Областные власти готовы помочь Тольяттинской консерватории. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
— Сейчас есть два пути. Первый — это открыть в автограде филиал уже существующего учебного заведения. Второй — снова получить лицензию и восстановить консерваторию, но это займет больше времени, — пояснил Дмитрий Азаров. — Учебному заведению окажут поддержку из областного бюджета.
В январе этого года Рособрнадзор приостановил лицензию Тольяттинской консерватории. В начале марта в здании открыли муниципальную школу искусств Центрального района. Студентам же консерватории предложили перейти в аналогичные заведения, но в других городах.