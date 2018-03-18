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Министр образования региона о выборах: «Это один из самых значимых дней»
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Министр образования региона о выборах: «Это один из самых значимых дней» 

Вести Калининград 12 часов назад
Фото: Вести Калининград
Министр образования Калининградской области считает, что на выборы президента лучше приходить семьями. Об этом Светлана Трусенёва рассказала корреспонденту калининградских «Вестей» в воскресенье, 18 марта.
«Мне кажется, что это один из самых значимых дней. Самое важное, чтобы приходили семьями, чтобы это было решение не одного человека, а демонстрировали именно своё единение, как с точки зрения выбора, так и развития нашей большой страны».
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