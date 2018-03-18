В школе № 109 Нижнего Новгорода врачи и пациенты пришли голосовать по одному реестру

Нижегородской области. Нарушение в ходе выборов было зафиксировано в школе № 109 Нижнего Новгорода. Здесь врачи и пациенты пришли голосовать по одному реестру. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» стало известнов ситуационном центре при ТПП

В школу незамедлительно была направлена мобильная группа для разбирательства на месте события.

Как пояснил один из наблюдателей, работающий в ситуационном центре, врачи должны были голосовать на своих избирательных участках, к которым прикреплены. Пациенты же голосуют на участке ближайшем к поликлинике.

Напомним, 2500 общественных наблюдателей работают на избирательных участках Нижегородской области.