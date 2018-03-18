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В школе № 109 Нижнего Новгорода врачи и пациенты пришли голосовать по одному реестру
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В школе № 109 Нижнего Новгорода врачи и пациенты пришли голосовать по одному реестру 

Vgoroden.ru 12 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Нарушение в ходе выборов было зафиксировано в школе № 109 Нижнего Новгорода. Здесь врачи и пациенты пришли голосовать по одному реестру. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» стало известнов ситуационном центре при ТПП Нижегородской области.
В школу незамедлительно была направлена мобильная группа для разбирательства на месте события.
Как пояснил один из наблюдателей, работающий в ситуационном центре, врачи должны были голосовать на своих избирательных участках, к которым прикреплены. Пациенты же голосуют на участке ближайшем к поликлинике.
Напомним, 2500 общественных наблюдателей работают на избирательных участках Нижегородской области.
Фото: Полина Троянова
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