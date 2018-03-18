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В Губкинском составили карту добра
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В Губкинском составили карту добра 

Красный Север 13 часов назад
Фото: Красный Север
В общественных местах, куда дети приходят сегодня вместе с родителями, взрослым дают жетоны. Учащиеся потом принесут их в школу, чтобы составить рейтинг гражданской активности родителей в классе.
Это условия конкурса «Россия — наш дом», который проводит местное управление образования для учащихся всех классов, с первого по одиннадцатый.
А пока ребята получают стикеры, которые вместе с папами и мамами крепят на карту России. На них — позитивные качества, которые важны во все времена: «смелость», «справедливость», «нежность», «совесть», «настойчивость», «добро» и другие.
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