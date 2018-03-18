В Рыбинске для избирателей подготовлена большая культурно-развлекательная программа

В день выборов Президента России жителей Рыбинска ждет разнообразная культурно-развлекательная программа. Мероприятия подготовили дворцы культуры, образовательные учреждения. В течение дня будут открыты торговые ярмарки. Организована работа аттракционов и аниматоров для самых маленьких горожан. Атмосферой праздника будут охвачены все микрорайоны. Вход на мероприятия свободный.

— Замечательно, что в этот день, важный для всей страны, проходят мероприятия семейного формата. А это значит, рыбинцы могут прийти на избирательные участки всей семьей. Так мы подаем нашим детям пример ответственного отношения к выборам, к своим гражданским правам и обязанностям, — подчеркнула председатель общественной организации женщин города Рыбинска Ирина Ревякина

Сегодня городские школы проведут концерты. Каждое учреждение постаралось составить уникальную программу, чтобы удивить и порадовать жителей своего микрорайона. Так, школы на Слипе предлагают горожанам присоединиться к клубу караоке. Центр «Солнечный» приглашает на детские спектакли и открытое занятие клуба юных собаководов. Во всех школах пройдут спортивные соревнования, мастер-классы, выставки, в том числе детских рисунков в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», на которых юные рыбинцы отобразили свое видение благоустройства общественных территорий своего микрорайона. От каждой школы будет выбрана одна работа, получившая наибольшую поддержку посетителей экспозиции. Лидеры школ примут участие в региональной выставке-конкурсе.

Подробная программа мероприятий в учреждениях образования: http://edu.rybadm.ru/info/news/Programma-Dnja-otkrytyh-dverej.pdf.

На всех избирательных участках работают буфеты с выпечкой, кондитерскими и кулинарными изделиями. В разных микрорайонах города — на площади Дерунова, у ДК «Вымпел», «Волжский», «Переборы», у стадиона «Метеор» и у школы №11 в микрорайоне Копаево — открываются ярмарки по продаже продовольственных товаров, участие в которых принимают местные производители молочной и рыбной продукции.