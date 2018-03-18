Впервые голосующим студентам выдают оригинальные корочки для студбилетов

Оригинальные обложки для студенческих билетов вручают впервые голосующим учащимся высших и средних специальных учебных заведений. Всего в списках таких около 3 тыс. вологжан.

18 марта в Вологодской области , как и в других регионах России , проходят выборы президента России. В Вологде работает 141 избирательный участок, также есть возможность проголосовать на дому. Единый день голосования завершится в 20 часов.

На участках рейтингового голосования проекта «Городская среда» студенты также могут получить в подарок обложки для документов с логотипом проекта «Мы — вологжане».