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Впервые голосующим студентам выдают оригинальные корочки для студбилетов
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Впервые голосующим студентам выдают оригинальные корочки для студбилетов 

Вологда.рф 16 часов назад
Фото: Вологда.рф
Оригинальные обложки для студенческих билетов вручают впервые голосующим учащимся высших и средних специальных учебных заведений. Всего в списках таких около 3 тыс. вологжан.
18 марта в Вологодской области, как и в других регионах России, проходят выборы президента России. В Вологде работает 141 избирательный участок, также есть возможность проголосовать на дому. Единый день голосования завершится в 20 часов.
На участках рейтингового голосования проекта «Городская среда» студенты также могут получить в подарок обложки для документов с логотипом проекта «Мы — вологжане».
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