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Глава Владивостока Виталий Веркеенко проголосовал в гимназии №1
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Глава Владивостока Виталий Веркеенко проголосовал в гимназии №1 

Prim.News 13 часов назад
Фото: Приморская газета
На участок он пришел с семьей.
Виталий Веркеенко принял участие в выборах президента Российской Федерации сегодня, 18 марта. Глава Владивостока выполнил свой гражданский долг на избирательном участке №504 в гимназии №1.
На выборы глава города прибыл всей семьей, отметив, что важно с детства показывать пример активной гражданской позиции.
«Право выбора и ответственность за принятые решения — неразделимы. Сегодня мы делаем один из самых важных выборов в своей жизни, который определит нашу жизнь на ближайшие шесть лет. Принять участие в нем — долг каждого гражданина России», — отметил Виталий Веркеенко.
Участок в гимназии №1 на улице Нерчинской, 32 глава города выбрал неслучайно: он выпускник 75-й школы, которую несколько лет назад объединили с гимназией.
«Голосовал за будущее, вспоминая прошлое. Школьные годы и дорогих учителей. Хотел показать детям любимую школу, Артему скоро в первый класс», — добавил глава Владивостока.
Также Виталий Веркеенко принял участие в голосовании по проекту «Комфортная городская среда», где представлены 12 общественных территорий города, и в школьном референдуме. Выбрать понравившиеся дизайн-проекты городских зон отдыха можно в 55 школах Владивостока, вне зависимости от места проживания. Высказать свое мнение по поводу даты начала учебного года и замены бумажных дневников на электронные — в 76 учебных заведениях краевого центра.
Dо Владивостоке работают 235 стационарных избирательных участков, 15 временных и 138 судовых. В списках избирателей значатся 462665 жителей города. Избирательные участки работают сегодня с 8:00 до 20:00, передает пресс-служба городской администрации.
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