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Три новых пианино пополнили музыкальные школы Рузского городского округа
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Три новых пианино пополнили музыкальные школы Рузского городского округа 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Три пианино подарили музыкальным школам Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.
«Новые пианино, так необходимые нашим учреждениям, пополнили Тучковскую детскую музыкальную школу (пос. Тучково, ул. Партизан, д. 32), Рузскую детскую музыкальную школу (Руза, ул. Социалистическая, д. 23) и Дороховскую детскую школу искусств (пос. Дорохово, ул. Школьная, дом 12-А)», — сообщил М. Тарханов.
Он отметил, что поставка стала возможной благодаря соответствующему поручению президента России.
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