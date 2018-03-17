Опережая сроки: школу на Суворовском построят раньше, чем обещали

Сегодня, 17 марта, власти Ростова сообщили радостную и долгожданную для микрорайона Суворовский новость — школу построят на восемь месяцев быстрее, чем планировали.

— По условиям контракта, объект должен быть сдан в мае 2019 года. И на данный момент работы идут с опережением графика. Школа будет готова распахнуть свои двери 1 сентября 2019 года. Пешая доступность к учреждению образования обеспечит комфорт жителям района и снизит нагрузку на транспортную сеть в течение дня, — сказали в пресс-службе администрации.

Школа рассчитана на 1340 учеников. Около нее со временем появится тенистая аллея.

Вопрос школы для жителей микрорайона крайне болезненный. ЖК «Суворовский» начали активно строить в 2011 году. В 2013 он был включён в «Губернаторскую сотню» инвестиционных проектов, в этом же году туда вселились первые военнослужащие. Несмотря на то, что ЖК стремительно застраивается, школы в районе до сих пор нет. За эти годы жители неоднократно устраивали флешмобы, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Так летом 2015 года 200 горожан выстроились в слова «Школа» и «Сад», подняв руки в назначенное время.