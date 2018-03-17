Ещё
Опережая сроки: школу на Суворовском построят раньше, чем обещали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опережая сроки: школу на Суворовском построят раньше, чем обещали 

161.ru 15 часов назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 17 марта, власти Ростова сообщили радостную и долгожданную для микрорайона Суворовский новость — школу построят на восемь месяцев быстрее, чем планировали.
— По условиям контракта, объект должен быть сдан в мае 2019 года. И на данный момент работы идут с опережением графика. Школа будет готова распахнуть свои двери 1 сентября 2019 года. Пешая доступность к учреждению образования обеспечит комфорт жителям района и снизит нагрузку на транспортную сеть в течение дня, — сказали в пресс-службе администрации.
Школа рассчитана на 1340 учеников. Около нее со временем появится тенистая аллея.
Вопрос школы для жителей микрорайона крайне болезненный. ЖК «Суворовский» начали активно строить в 2011 году. В 2013 он был включён в «Губернаторскую сотню» инвестиционных проектов, в этом же году туда вселились первые военнослужащие. Несмотря на то, что ЖК стремительно застраивается, школы в районе до сих пор нет. За эти годы жители неоднократно устраивали флешмобы, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.
Так летом 2015 года 200 горожан выстроились в слова «Школа» и «Сад», подняв руки в назначенное время.
161.ru: последние новости
«Спасибо моим учителям»: в Ростове наградили лучших педагогов города «Это не Сирия, а наша школа»: в Ростове родители учеников обвинили директора в поборах на ремонт В школу больше не пойдем: почему ростовчане переводят детей на семейное обучение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»152
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам174
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов261
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы267
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение