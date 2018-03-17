Детский сад «Теремок» открывает мир творчества

Воспитанники детсада — в основном желанные ученики школ Приволжья. Есть и такие, кто, окончив учебу, вернулись в родной детский сад на работу. Молодым педагогам в «Теремке» предлагают трудиться по рабочей программе, но с учетом их предложений. С первых дней каждый может попробовать претворить в жизнь свои задумки.

Один из молодых специалистов — воспитатель с высшим профессиональным образованием Алёна Пименова. Только в прошлом году она приняла участие в 6 конкурсах, три из которых принесли победу. За международный творческий конкурс педагогов «Рождественская мастерская» она получила диплом победителя в номинации «Декоративно-прикладное творчество», заняла второе место в районном конкурсе проектов «Социальное партнерство в ДОУ», стала победителем окружного конкурса «Математика — это серьезно». Ее воспитанники — победители многих конкурсов районного, окружного и международного уровня.

На базе детсада проводятся мастер-классы, семинары для педагогов. Воспитатели занимаются самообразованием, проходят обучение на курсах повышения квалификации.