Ещё
Детский сад «Теремок» открывает мир творчества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский сад «Теремок» открывает мир творчества 

Волга Ньюс 16 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Воспитанники детсада — в основном желанные ученики школ Приволжья. Есть и такие, кто, окончив учебу, вернулись в родной детский сад на работу. Молодым педагогам в «Теремке» предлагают трудиться по рабочей программе, но с учетом их предложений. С первых дней каждый может попробовать претворить в жизнь свои задумки.
Один из молодых специалистов — воспитатель с высшим профессиональным образованием Алёна Пименова. Только в прошлом году она приняла участие в 6 конкурсах, три из которых принесли победу. За международный творческий конкурс педагогов «Рождественская мастерская» она получила диплом победителя в номинации «Декоративно-прикладное творчество», заняла второе место в районном конкурсе проектов «Социальное партнерство в ДОУ», стала победителем окружного конкурса «Математика — это серьезно». Ее воспитанники — победители многих конкурсов районного, окружного и международного уровня.
На базе детсада проводятся мастер-классы, семинары для педагогов. Воспитатели занимаются самообразованием, проходят обучение на курсах повышения квалификации.
Волга Ньюс: последние новости
Иностранные участники форума "Россия — страна возможностей" приехали в Самарскую область Самарская школа №176 переполнена и вынуждена работать в две смены Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе № 132
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»154
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам176
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов263
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы270
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение