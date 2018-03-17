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Герой России Федор Юрчихин провел открытый урок для юнармейцев и студентов в Красноярске
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Герой России Федор Юрчихин провел открытый урок для юнармейцев и студентов в Красноярске 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята узнали, с чем приходится сталкиваться в космосе и какие трудности могут поджидать летчиков-космонавтов.
В Военно-инженерном институте СФУ состоялся открытый урок для студентов и школьников-юнармейцев, на котором учащиеся смогли пообщаться с летчиком-космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным.
Школьники и студенты узнали, с чем приходится сталкиваться в космосе и какие трудности могут поджидать космонавтов. Федор Юрчихин и правнук знаменитого ученого Константина Циолковского действенный член Академии Космонавтики Сергей Самбуров с удовольствием отвечали на вопросы учащихся и рассказали множество нюансов о жизни и работе летчиков-космонавтов.
В конце занятие трем учащимся, задавшим наиболее интересные вопросы, были вручены шевроны космических экспедиций с автографом Героя России Федора Юрчихина. Одним из счастливчиков стал юнармеец, учащийся 97-й школы Красноярска.
Открытый урок организован директором военно-инженерного института СФУ Евгением Гариным.
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