Герой России Федор Юрчихин провел открытый урок для юнармейцев и студентов в Красноярске

Ребята узнали, с чем приходится сталкиваться в космосе и какие трудности могут поджидать летчиков-космонавтов. В Военно-инженерном институте СФУ состоялся открытый урок для студентов и школьников-юнармейцев, на котором учащиеся смогли пообщаться с летчиком-космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным Школьники и студенты узнали, с чем приходится сталкиваться в космосе и какие трудности могут поджидать космонавтов. Федор Юрчихин и правнук знаменитого ученого Константина Циолковского действенный член Академии Космонавтики Сергей Самбуров с удовольствием отвечали на вопросы учащихся и рассказали множество нюансов о жизни и работе летчиков-космонавтов. В конце занятие трем учащимся, задавшим наиболее интересные вопросы, были вручены шевроны космических экспедиций с автографом Героя России Федора Юрчихина. Одним из счастливчиков стал юнармеец, учащийся 97-й школы Красноярска Открытый урок организован директором военно-инженерного института СФУ Евгением Гариным