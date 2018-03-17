Орловские школьники обучаются финансовой грамоте онлайн

По информации пресс-службы правительства, за текущую весеннюю сессию уже проведено 5746 уроков. В 2018 году ученикам будут предложены новые темы: «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Азбука страхования».

Принять участие в программе повышения финансовой грамотности может любая школа Орловской области, в которой есть доступ в Интернет, компьютеры, устройство вывода изображения (экран, проектор).

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

Напомним, в 2017 году в проекте приняли участие 84 школы региона. Наиболее популярными темами среди старшеклассников стали: «С деньгами на „ты“ или зачем быть финансово грамотным?», «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», «Твой безопасный банк в кармане».