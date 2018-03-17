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Орловские школьники обучаются финансовой грамоте онлайн
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Орловские школьники обучаются финансовой грамоте онлайн 

РИА 57 19 часов назад
Фото: РИА 57
В Орловской области в этом году 135 школ принимают участие в проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» Центрального банка РФ.
По информации пресс-службы правительства, за текущую весеннюю сессию уже проведено 5746 уроков. В 2018 году ученикам будут предложены новые темы: «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Азбука страхования».
Принять участие в программе повышения финансовой грамотности может любая школа Орловской области, в которой есть доступ в Интернет, компьютеры, устройство вывода изображения (экран, проектор).
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.
Напомним, в 2017 году в проекте приняли участие 84 школы региона. Наиболее популярными темами среди старшеклассников стали: «С деньгами на „ты“ или зачем быть финансово грамотным?», «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», «Твой безопасный банк в кармане».
Сообщение Орловские школьники обучаются финансовой грамоте онлайн появились сначала на РИА 57.
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