Ещё
Молодой инженер Александр Энговатов из Безенчука учит ребят создавать роботов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой инженер Александр Энговатов из Безенчука учит ребят создавать роботов 

Волга Ньюс 19 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Окончив в 2013 году СГАУ по специальности «Обработка металла давлением», он в 2017 году прошел курс переподготовки, получив специальность «Педагог (учитель) математики и информатики». Наставником Александра является отец, Олег Энговатов, который в свое время тоже окончил технический вуз, а потом по велению сердца пришел в педагогику.
За полгода работы в школе Александр принял активное участие в семинарах и конкурсах, выступал на методическом объединении математиков, физиков и информатиков юго-западного управления.
А также участвовал в областной практической конференции «Новые технологии для новых результатов» (Образовательная робототехника — часть инженерно-технического образования) и в мастер-классах компании LEGO Education в рамках «Дней программирования с LEGO Education».
Как тренер команд ЯROBOT и Magic Bot Энговатов с ребятами из своей школы принимал участие в III окружном робототехническом фестивале «РобоФест— Приволжье -2018». Его подопечный Андрей Кузнецов (из команды Magic Bot) занял 4-е место, обойдя более 50 соперников.
Волга Ньюс: последние новости
Иностранные участники форума "Россия — страна возможностей" приехали в Самарскую область Самарская школа №176 переполнена и вынуждена работать в две смены Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе № 132
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»154
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам176
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов263
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы270
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение