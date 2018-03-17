Молодой инженер Александр Энговатов из Безенчука учит ребят создавать роботов

Окончив в 2013 году СГАУ по специальности «Обработка металла давлением», он в 2017 году прошел курс переподготовки, получив специальность «Педагог (учитель) математики и информатики». Наставником Александра является отец, Олег Энговатов, который в свое время тоже окончил технический вуз, а потом по велению сердца пришел в педагогику.

За полгода работы в школе Александр принял активное участие в семинарах и конкурсах, выступал на методическом объединении математиков, физиков и информатиков юго-западного управления.

А также участвовал в областной практической конференции «Новые технологии для новых результатов» (Образовательная робототехника — часть инженерно-технического образования) и в мастер-классах компании LEGO Education в рамках «Дней программирования с LEGO Education».