В Великом Новгороде полицейские и студенты провели викторину для школьников, посвященную 300-летию российской полиции

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки состоялась встреча, посвященная знаменательной дате в истории правоохранительной системы — 300-летию образования российской полиции . Основными её участниками стали семиклассники из трех новгородских школ.

Инициативу регионального УМВД о проведении этого тематического мероприятия активно поддержали студенты 3 курса юридического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого . Под руководством своего преподавателя — члена Общественного совета при УМВД России по городу Великий Новгород Натальи Рязановой они разработали специальную викторину. Для того чтобы школьникам было проще отвечать на вопросы перед ее началом студенты показали фотопрезентацию, рассказывающую об истории становления полиции в России с 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года по наши дни.

Викторина проходила в два этапа. Первый включал в себя открытые вопросы, где участникам предлагались различные варианты ответа. Ребята продемонстрировали свои знания истории нашей страны, законодательства Российской Федерации и правоохранительной деятельности. На втором этапе викторины командам предстояло не только ответить на вопросы, но и обосновать свой ответ. Так, они порассуждали над тем, для чего предназначена полиция и какими качествами должен обладать полицейский, в каких случаях сотрудник полиции имеет право проверять документы удостоверяющие личность гражданина и какая информация содержится в служебном удостоверении.