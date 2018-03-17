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Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обеспечит качественная подготовка кадров
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Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обеспечит качественная подготовка кадров 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюмени 30 марта состоится ежегодная конференция, посвященная проблемам качества подготовки кадров для ТЭК частными образовательными учреждениями.
Основные проблемы развития профессионального образования в этой сфере обсуждают с 2014 года в рамках круглого стола «Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК». В этом году мероприятие расширят до уровня конференции в режиме видеосвязи, — сообщает Агентство нефтегазовой информации. В нем примут участие представители более 20 ведущих предприятий нефтегазовой отрасли, крупнейших отраслевых вузов, средних специальных учебных заведений, органов исполнительной власти региона. Ожидается, что к диалогу в режиме видеосвязи подключатся представители комитета по образованию Госдумы РФ, Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора.
Одной из ключевых тем конференции станет качество подготовки и переподготовки кадров частными образовательными учреждениями. В частности, особое внимание уделят проблеме массового лицензирования организаций для профессионального обучения и повышения квалификации при отсутствии учебно-методической базы.
Начальник отдела контроля и надзора департамента образования и науки Тюменской области Ольга Скирда представит доклад «Осуществление контроля и надзора за частными учебными заведениями на территории Тюменской области». Директор по развитию АНО ДПО «Югорский учебный центр» Дмитрий Битюков выступит с докладом «Современные автоматизированные системы административно-производственного контроля — инструмент управления профессионализмом и инновационного развития».
Мероприятие организует Агентство нефтегазовой информации при участии ведущих предприятий ТЭК. Одним из информационных партнеров конференции является информационное агентство «Север-Пресс».
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