Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обеспечит качественная подготовка кадров

Тюмени 30 марта состоится ежегодная конференция, посвященная проблемам качества подготовки кадров для ТЭК частными образовательными учреждениями.

Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора. Основные проблемы развития профессионального образования в этой сфере обсуждают с 2014 года в рамках круглого стола «Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК». В этом году мероприятие расширят до уровня конференции в режиме видеосвязи, — сообщает Агентство нефтегазовой информации. В нем примут участие представители более 20 ведущих предприятий нефтегазовой отрасли, крупнейших отраслевых вузов, средних специальных учебных заведений, органов исполнительной власти региона. Ожидается, что к диалогу в режиме видеосвязи подключатся представители комитета по образованию Госдумы РФ

Одной из ключевых тем конференции станет качество подготовки и переподготовки кадров частными образовательными учреждениями. В частности, особое внимание уделят проблеме массового лицензирования организаций для профессионального обучения и повышения квалификации при отсутствии учебно-методической базы.

Начальник отдела контроля и надзора департамента образования и науки Тюменской области Ольга Скирда представит доклад «Осуществление контроля и надзора за частными учебными заведениями на территории Тюменской области». Директор по развитию АНО ДПО «Югорский учебный центр» Дмитрий Битюков выступит с докладом «Современные автоматизированные системы административно-производственного контроля — инструмент управления профессионализмом и инновационного развития».