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Многие школы Нижнего Новгорода закроют в понедельник после выборов
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Многие школы Нижнего Новгорода закроют в понедельник после выборов 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Ранее мы писали, что в некоторых школах из-за президентских выборов понедельник объявлен днем домашнего обучения. В то же время и из администрации Нижнего Новгорода, и из министерства образования Нижегородской области нам сообщили, что перенос занятий не предусмотрен.
Однако буквально вчера нижегородцы увидели подобные объявления.
— У нас в 8 лицее тоже заикнулись, что в понедельник не учимся, — сообщает Анастасия Сергеевна.
— Школа 35, та же история, — подтвердила Ирина Трошина.
Андрей Репин поиронизировал по поводу причин дополнительного выходного.
— Избиратель нынче заразный пошел, — прокомментировал он объявление. — После него всю школу мыть и дезинфицировать нужно. Даже те помещения куда он и не заходил.
— Такие решения принимает городская администрация, не школа, — пишет Ksenia Makarova. — И не все этому рады — из-за таких выходных приходится потом учебную программу нагонять.
— У нас сначала объявили выходной, а потом его отменили со ссылкой на администрацию, — рассказала Анна Горбунова. — Так что лишнего выходного не будет.
В школах города 18 марта не только пройдут выборы и голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2018 году. Об этих дополнительных выборах мы сообщали ранее. В этот день заканчивается областной проект «Всей семьей в будущее» и во многих школах намечены празднично-торжественные мероприятия.
Так что школы будут заполнены и учениками, и родителями.
А ваши дети будут учиться 19 марта? Напишите нам в редакцию номера школ, в которых отменили занятия в понедельник. Наш адрес: news@news.52.ru.
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