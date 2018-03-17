Пожертвования черным налом

Фото с ресурса sodrugestvo.ru Почему многие из нас предпочитают не вступать в конфликт, защищая свои интересы и отстаивая права, данные законом?

Мы только начали разговор на эту тему, как она получила продолжение.

«Добрый день! Управление образования города Муром , не заложило в бюджет на охрану школы на 2017-2018 год, и теперь родители вынуждены оплачивать по 100 руб. в месяц. Подскажите, пожалуйста, правомерны ли эти действия школы?»

Не выдержало терпение у кого-то из пап и мам, вынужденных нести дополнительные затраты за содержание своего ребенка в бюджетном учреждении.

Давно не новость, что школьные и дошкольные заведения получили право прибегать к помощи спонсоров в случае, если этого требуют обстоятельства. Чаще всего в роли спонсоров выступают родители, которым чуть ли не в обязанность вменили сбор средств на ремонт, туалетную бумагу и т.д.

Вопрос в том, как эта помощь должна оказываться в соответствие с законом, и что происходит на деле.

Задался им участник форума «вопрос — ответ» администрации области. Хорошая, надо заметить, площадка для того, чтобы разобраться в проблеме и получить компетентное разъяснение.

Ответ участник форума получил благодаря своей настойчивости в поиске правды.

«Департамент образования администрации области, рассмотрев Ваше обращение, поступившее на форум департамента образования по вопросу платы за охрану в общеобразовательной организации города Мурома, сообщает следующее.

В соответствии со ст. 4 Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», родители (законные представители) учащихся вправе индивидуально или объединившись делать пожертвования образовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.

Для рассмотрения Вашего обращения необходимо указание точного наименования общеобразовательной организации».

Но этот ответ участника форума не устроил. И он продолжал требовать:

«Вы можете написать алгоритм внесения добровольного пожертвования школе? Так, как оно должно быть согласно нормативным документам, а не как принято обычно, «в подписанном конвертике».

Как собираются пожертвования? Наличным черным налом классному руководителю или на счет школы? На что расходуются? На любые ли цели, или есть табу на некоторые «хотелки»?

Как отчитываются за их расходование? Есть ли договор безвозмездного дарения или передачи в безвозмездное пользование на добровольной основе?

Теперь департамент образования администрации области дал дополнительные разъяснения.

— Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Привлечение и расходование добровольных пожертвований на нужды образовательной организации должно производиться только в соответствии с требованиями законодательства.

Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг.

Согласно статье 41 п. 8 4.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », образовательное учреждение должно обеспечить безопасность детей во время их пребывания в учебной организации. Решение о введение физической охраны в образовательных учреждениях принимается родителями на родительских собраниях, Попечительском Совете или ином коллегиальном органе управления, предусмотренным уставом образовательной организации. Все решается обсуждением, взвешенным подходом всех «за» и «против». На основании данного решения школа заключает договор на оказание охранных услуг с организацией, имеющей соответствующую лицензию, с указанием фиксированной месячной стоимости охранных услуг.

Решения родительского комитета, совета школы, попечительского совета или управляющего совета о внесении родителями средств в качестве благотворительной помощи носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.

Нужно иметь в виду, что администрация школы имеет полное право обращаться к родителям с просьбой о добровольных пожертвованиях.

Но решение об оказании благотворительной помощи принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой возможности семьи.

Прием средств может производиться на основании письменного заявления благотворителя на имя руководителя образовательной организации либо договоров дарения и пожертвования, заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены:

— сумма взноса;

— конкретная цель использования средств, если благотворителем не определены конкретные цели использования средств, пути направления благотворительного взноса определяются руководителем учебного заведения совместно с органом общественного самоуправления в соответствии с потребностями, связанными исключительно с уставной деятельностью учреждения;

— реквизиты благотворителя;

— дата внесения средств.

Собранные родителями средства зачисляются на лицевой счет образовательного учреждения

для последующего перечисления данных средств на счета охранных организаций.

Для исключения возможности нецелевого расходования средств школой родителям следует перечислять денежные средства через банк по квитанциям установленной формы с указанием, например, «добровольное пожертвование для оплаты охранных услуг».

Родители в лице родительского комитета имеют право проконтролировать порядок использования своих пожертвований.

Вот это деловой разговор! Теперь и другие родители школьников и дошкольников будут знать, что благотворительность — не их обязанность затыкать дыры в хозяйствах учебных заведений.

И главное, если проявлять настойчивость в контроле за расходованием собранных средств, то могут всплыть факты отсутствия договоров, попустительство со стороны руководства школ, детсадов, бесконтрольности и беззубости со стороны родительских комитетов.

И тут могут возникнуть вопросы уже у правоохранительных структур.