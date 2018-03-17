Национальный финал конкурса юных чтецов русской литературы прошел в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков /. Американский национальный финал международного конкурса юных чтецов русской литературы «Живая классика» прошел в Российском культурном центре в Вашингтоне. Об этом рассказала в пятницу корреспонденту ТАСС куратор конкурса в США Татьяна Щелокова.

Согласно условиям, участники соревнования в возрасте от 10 до 17 лет должны были прочитать отрывки из своих любимых прозаических произведений на русском языке. «Задачи конкурса — продвижение, сохранение и поддержка русского языка за рубежом, популяризация русской культуры, развитие международного сотрудничества в сфере образования и культуры, поддержка интереса к русскому языку среди детей из билингвистических семей, повышение интереса к литературе у детей и юношества, расширение читательского кругозора детей, поиск и поддержка талантливых детей», — пояснила Щелокова, добавив, что конкурс проводится в Америке уже пятый год подряд.

В этот раз в нем приняли участие дети из Вирджинии, Висконсина , Джорджии, Иллинойса, Калифорнии, Мэриленда, Нью-Джерси, Техаса, а также округа Колумбия , на территории которого находится американская столица. Среди членов жюри были писатели, деятели культуры и искусства, профессора университетов и журналисты.

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Победителями были признаны Саманта Бранджес, представлявшая Школу искусств Натальи Диденко (штат Вирджиния), Мария Клосовская из русской школы «Эрудит» (штат Мэриленд). Третьим призером стала Анфиса Старченко из русской школы «Олимп» в Мэриленде. Для своих выступлений Саманта выбрала произведение Степана Писахова «Бабы разговаривают», Мария — отрывок из рассказа Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова», а Анфиса — рассказ Леонида Каминского «Хворосту воз».

"Школьники долго готовились к этому серьезному испытанию и в итоге продемонстрировали правильность речи, несомненную любовь к русской литературе. Во время выступлений ребят в зале присутствовали наставники. Было очевидно, что именно благодаря их усилиям у детей сохранился грамотный русский язык, укрепились свойственные русской культуре традиции чтения. В связи с этим родители и учителя заслужили нашу особую благодарность в завершении вечера", — отметил корреспондент ТАСС директор Российского культурного центра Олег Жиганов.