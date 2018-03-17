В Хабаровских школах стали открываться классы по занятиям самбо

В учебных заведениях Хабаровского края открываются залы самбо в рамках реализации проекта «Самбо в школу».

Дальневосточные школьники осваивают навыки самообороны. Сразу три десятка учебных заведений Хабаровского края присоединились ко всероссийскому проекту «Самбо в школу».

На занятия записались около пяти тысяч учеников с первого по 11-й класс. Преподают этот вид единоборства более 60-ти педагогов и тренеров. По их словам, недостатка в желающих нет, секции заполнены. Занятия проводят в дополнение к основным урокам физкультуры.