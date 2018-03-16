Латвийской науке правящая коалиция предложила обойтись без латышского языка

Ликвидация образования на русском языке в школах нацменьшинств в Латвии , по информации местных СМИ, экстренно финиширует наперегонки с подготовкой к столетнему юбилею независимости этого прибалтийского государства. Парламентская комиссия по образованию, науке и культуре уже даже успела «зарубить» попытки оппозиционной партии Нила Ушакова «Согласие» сохранить хотя бы 20% обучения на русском и право частных школ вести преподавание на языках нацменьшинств.

Ну что тут скажешь: лес рубят — щепки летят, в данном случае от проявления здравого смысла и европейской цивилизованности. Зато ура-патриоты парламентского большинства одобрили инициативы министра Карлиса Шадурскиса , благодаря которым латышизация не коснется англоязычных учебных заведений. В поправках к закону «Об образовании», декларативно продвигаемых ради «укрепления латышского языка», англоязычные учебные заведения освобождены от соблюдения латвийских государственных стандартов: обязательного изучения латышского языка, обучения на нем и сдачи экзаменов.

Господство английского также утверждается в новой редакции закона «О высшей школе», сообщает Baltnews.lv. Исключительные привилегии «языкам ЕС », а на самом деле — английского, закреплены поправками, предложенными все тем же Шадурскисом. Именно по его инициативе во второй части девятой статьи закона «Об образовании» внесен пункт, который освобождает от обязанности вести обучение на латышском языке в «учебных заведениях, дающих среднее образование по программе с частичным или полным преподаванием предметов на иностранном языке, чтобы обеспечить освоение официального языка других стран ЕС, учитывая соответствующий государственный стандарт». В действительности, утверждают эксперты, такого стандарта не существует.

Зато, по информации Baltnews.lv, есть международная школа в поселке Пиньки, на полпути между Ригой Юрмалой , где за 15 тысяч евро в год можно получить школьное образование на английском языке и не держать централизованные экзамены. Это учебное заведение «работает на основе двустороннего договора между США и Латвией и выдает документы об образовании американского бакалавриата». Так объяснила Служба контроля качества образования в лице ее главы Иниты Юхневичи. Экзамены бакалавриата, магистратуры и докторантуры тоже можно сдавать на английском. Об этом Шадурскис позаботился в частях 4-й и 5-й все той же девятой статьи закона «Об образовании»: экзамены на получение профессиональной и ученой степени защищаются на том же языке, на каком реализуется учебная программа.

Даже краткое пояснение к теме делать на латышском языке больше не требуется. Обойдется латвийская наука накануне своего столетнего провозглашения без открытий на государственном языке, считают радикально настроенные «патриоты». Более того, национальной науке, оказывается, по их ощущениям, остро не хватает совсем другого — англоязычных педагогов. Поэтому в 27 статье закона «О высшей школе» варягов могут освободить на два года от обязанности знать латышский язык на высшую категорию по предложению ныне стажирующейся в США Илзе Винкеле из партии «Единство». А новая редакция 38 статьи позволяет принимать на должности в государственных вузах гостевых исследователей и ассистентов без выборов, также на двухлетний срок.