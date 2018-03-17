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Самарские победители «Абилимпикс» приняли участие в форуме «Россия — страна возможностей»
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Самарские победители «Абилимпикс» приняли участие в форуме «Россия — страна возможностей» 

Волга Ньюс 15 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Это мировое движение, к которому Россия присоединилась в 2014 году. Сегодня «Абилимпикс» объединяет все субъекты РФ, проведено 127 региональных и 3 национальных чемпионата. К примеру, в 2017 году чемпионат прошел по 67 компетенциям среди 930 представителей 73 субъектов РФ.
Уникальность российских чемпионатов в том, что они ориентированы на школьников, студентов колледжей и вузов, взрослое население, относящееся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Самарскую область на форуме представляют учащиеся областных ссузов. Студентка Самарского государственного колледжа Арина Кисурина заняла второе место в национальном чемпионате по направлению «Издательское дело».
"О конкурсе я узнала от своего педагога. Она сказала, что это очень хороший шанс проявить себя. Приступая к соревнованиям, даже не думала, что попаду в российский чемпионат. Но в итоге все получилось. В 2016 году я заняла третье место, а в 2017 — второе", — рассказывает Арина.
Конкурсные задания оказались непростыми. «В этом году нам предстояло выполнить верстку и корректуру текста для книги. Времени давалось очень мало, а объем был большой. Но к счастью, я справилась», — рассказала участница.
Студент технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова Михаил Плужников — победитель национального чемпионата в компетенции «Ландшафтный дизайн». «Мне нравится работать с растительным материалом, это спокойное творческое занятие на свежем воздухе», — рассказывает юноша.
В национальном чемпионате он принимал участие второй раз. В качестве задания участники высаживали модульный цветник в коробе 1,5 на 1,5 м. «Перед финалом я долго тренировался и уже довольно хорошо понимал, что и как нужно делать. В итоге задание немного изменили, но это не помешало мне с ним справиться», — рассказывает юноша.
На форуме ребят ожидала насыщенная программа. Они посещали тематические площадки, лекции, мастер-классы.
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