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Иностранные участники форума «Россия — страна возможностей» приехали в Самарскую область
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Иностранные участники форума «Россия — страна возможностей» приехали в Самарскую область 

Волга Ньюс 16 часов назад
В аэропорту Курумоч участников форума встретили представители администрации губернатора Самарской области. Первым пунктом в запланированной программе стало посещение микрорайона Южный город и расположенной в нем школы, открытой полгода назад.
Экскурсию для гостей провел директор учебного заведения Владимир Кильдюшкин. Он продемонстрировал, что в этой школе созданы все условия для всестороннего развития личности ребенка.
В сопровождении директора участники делегации посетили кабинеты биологии, химии, музыки, изобразительного искусства, музыкальную студию, класс робототехники, библиотеку, спортивный и танцевальный залы, типографию. Познакомились с техническим оснащением и оборудованием, с помощью которого здесь ведется обучение.
Молодые люди восхитились разработкой самарских ученых — высокореалистичным трехмерным атласом, созданным сотрудниками Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.
"Ощущение, что мы побывали в школе будущего, — поделилась впечатлениями участница форума из Приднестровья Светлана Молаке. — Именно к этому уровню должны стремиться современные школы. Я объездила уже много регионов в России и за границей, могу с уверенностью сказать, что подобное вижу впервые. Пообщавшись с преподавателями и сотрудниками школы, хочу сказать, что это уникальные по своей энергетике люди, цель которых — зажигать огонь знаний в сердцах нового поколения".
Завтра, 17 марта, участников молодежного форума ждет насыщенный культурными мероприятиями день. Они посетят Музей модерна, Самарский областной художественный музей и побывают на концерте в филармонии.
Напомним, форум «Россия — страна возможностей» является одним из проектов открытой одноименной платформы «Россия — страна возможностей», созданной по поручению президента Российской Федерации. Целью платформы является формирование прозрачных социальных лифтов для самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также поддержка общественно полезных инициатив.
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