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Школьники из района Вешняки посетили Стрелецкие палаты
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Школьники из района Вешняки посетили Стрелецкие палаты 

Управа района Вешняки 17 часов назад
В рамках программы «Дороги Победы», школьники из района Вешняки участвуют в автобусных экскурсиях по объектам военно-исторического наследия российских городов.
Так к примеру, пятиклассники из Школы № 892 побывали в Музее Военной истории РВИО «Стрелецкие палаты». «Ребятам показали историю первого регулярного войска нашей страны. Также они стали участниками интерактивной программы, погружающей в мир допетровской эпохи», — отметили в администрации учреждения образования.
По информации педагогического коллектива школы №892, дети узнали, как учились их ровесники, кто с ними занимался. Кроме того, школьники посмотрели на интерьеры старинных боярских палат. А в конце экскурсии пятиклашек ждали удивительные задания и интереснейший урок по древнерусской каллиграфии.
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