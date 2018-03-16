Школьники из района Вешняки посетили Стрелецкие палаты

В рамках программы «Дороги Победы», школьники из района Вешняки участвуют в автобусных экскурсиях по объектам военно-исторического наследия российских городов.

Так к примеру, пятиклассники из Школы № 892 побывали в Музее Военной истории РВИО «Стрелецкие палаты». «Ребятам показали историю первого регулярного войска нашей страны. Также они стали участниками интерактивной программы, погружающей в мир допетровской эпохи», — отметили в администрации учреждения образования.

По информации педагогического коллектива школы №892, дети узнали, как учились их ровесники, кто с ними занимался. Кроме того, школьники посмотрели на интерьеры старинных боярских палат. А в конце экскурсии пятиклашек ждали удивительные задания и интереснейший урок по древнерусской каллиграфии.