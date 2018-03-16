В Митине отметили 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова

В педагогическом колледже № 18 Митино прошло тематическое мероприятие «По страницам любимых книг», посвященное 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова

— Его стихи знают и любят люди разных поколений в нашей стране и за рубежом, — отметили в администрации колледжа. — Учащиеся начальной школы подготовили и представили зрителям театрализованное представление по стихотворениям Сергея Михалкова.

В подготовке мероприятия принимали участие педагоги Добрикова О., Юдина Н., Сербул А., Цикаришвили С., Нижнева Л. и студенты 16 группы школьного отделения. (ср)