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В Митине отметили 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова
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В Митине отметили 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова 

Управа района Митино 18 часов назад
Фото: Управа района Митино
В педагогическом колледже № 18 Митино прошло тематическое мероприятие «По страницам любимых книг», посвященное 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова.
— Его стихи знают и любят люди разных поколений в нашей стране и за рубежом, — отметили в администрации колледжа. — Учащиеся начальной школы подготовили и представили зрителям театрализованное представление по стихотворениям Сергея Михалкова.
В подготовке мероприятия принимали участие педагоги Добрикова О., Юдина Н., Сербул А., Цикаришвили С., Нижнева Л. и студенты 16 группы школьного отделения. (ср)
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