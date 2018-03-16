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«Парламент за 60 секунд». 16 марта
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«Парламент за 60 секунд». 16 марта 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Штрафы за нарушение правил переезда железнодорожных путей повысят в пять раз — с 1 до 5 тысяч рублей. Правительственный законопроект предлагает внести поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность «за остановку или стоянку на железнодорожном переезде».
Госдума вместе с Правительством подготовит законодательную базу для выполнения Послания Президента, заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Он рассказал, что межфракционная рабочая группа уже 22 марта представит предложения по реализации поручений главы государства.
Депутаты ЛДПР предложили заменить ЕГЭ государственными экзаменами, которые школьники будут сдавать по образовательным программам основного общего и среднего образования. Соответствующий законопроект парламентарии уже внесли в Госдуму.
Сенаторы готовят большой доклад о вмешательстве Запада во внутренние дела России, часть документа будет посвящена попыткам влияния на выборы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Россия к 2025 году станет одной из ведущих экономик мира благодаря развитию цифровых технологий, заявил «Парламентской газете» глава депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Чтобы активнее использовать высокие технологии в экономике, нужно принять около 50 законов, считает он.
Парламентская газета: последние новости
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