«Парламент за 60 секунд». 16 марта

Штрафы за нарушение правил переезда железнодорожных путей повысят в пять раз — с 1 до 5 тысяч рублей. Правительственный законопроект предлагает внести поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность «за остановку или стоянку на железнодорожном переезде».

Госдума вместе с Правительством подготовит законодательную базу для выполнения Послания Президента, заявил спикер палаты Вячеслав Володин . Он рассказал, что межфракционная рабочая группа уже 22 марта представит предложения по реализации поручений главы государства.

Депутаты ЛДПР предложили заменить ЕГЭ государственными экзаменами, которые школьники будут сдавать по образовательным программам основного общего и среднего образования. Соответствующий законопроект парламентарии уже внесли в Госдуму.