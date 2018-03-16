Новые пианино получили 18 детских школ искусств в Подмосковье

Подмосковные детские школы искусств в соответствии с поручением президента РФ получили новые пианино, инструменты поставят в 18 школах семи муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«Тучковская детская музыкальная школа и еще 17 детских школ искусств Московской области в семи муниципалитетах получили новые пианино. Эта поставка инструментов стала последней в рамках выполнения поручения президента РФ», — отмечается в сообщении.

Истра, Восемь инструментов поставлено в Одинцовский район, по три — в Рузский и городской округ Можайск , по одному — в городские округа Звенигород Красногорск и Лотошинский район.

По ее словам, в декабре 2017 года 61 пианино было поставлено в 20 муниципальных образований региона. Остальные 126 инструментов, производство которых осуществляется на территории Пушкинского района, поступили в детские школы искусств в этом году.

Всего в Подмосковье работают 208 детских школ искусств, из которых 187 — музыкальные и ДШИ, имеющие музыкальные отделения. Все они, представляющие 59 муниципальных образований региона, получили новые пианино.