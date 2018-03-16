В Бабушкинском прошел отборочный этап квеста по естествознанию

В школе № 1095 во вторник, 13 марта, прошел межрайонный очный отборочный этап Седьмого городского квеста по естествознанию для обучающихся образовательных организаций. Об этом сообщает сайт школы.

«Всего в отборочном этапе приняли участие восемь команд из четырех образовательных организаций межрайонного совета директоров № 4. Лучшие результаты показали команды из школ № 1095, № 1554 и школы «Свиблово», — говорится в сообщении.

Победители межрайонного этапа представят свою образовательную организацию на Седьмом городском квесте по естествознанию для обучающихся образовательных организаций в апреле 2018 года, который будет проходить в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма. (вт)